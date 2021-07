Calcio | Pochettino rinnova | al Psg fino al 2023

(Di venerdì 23 luglio 2021) Il Paris Saint - Germain ha annunciato il rinnovo di contrattoal 30 giugnoper l'allenatore Mauricioe il suo staff. "Sono davvero molto contento, per me e i miei collaboratori", ...

Il club parigino lo ha annunciato sul proprio sito: "Il Paris Saint - Germain è lieto di annunciare che Mauricioe il suo staff sono ora legati al club della capitale fino al 30 giugno ..."Sono davvero molto contento, per me e i miei collaboratori", ha dichiarato in un comunicato, che guida il club francese da gennaio ed è stato al centro di voci su un possibile addio dopo ...Mbappé vuole il Real Madrid. L'intreccio di mercato fra Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé prosegue. Secondo As, l'attaccante francese è infatti rientrato dalle vacanze e si sta ...PARIGI (FRANCIA) - È ufficiale: Pochettino rinnova con il Psg fino al 2023. L'annuncio arriva anche sul sito del club: "Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare che Mauricio Pochettino e il suo st ...