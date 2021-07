Calcio, Olimpiadi Tokyo: il Sudafrica lamenta un comportamento poco umano: “Discriminati dopo casi Covid” (Di venerdì 23 luglio 2021) Un esordio difficile e complicato. Il Sudafrica ha iniziato ieri la propria avventura nel torneo olimpico di Calcio maschile. La sfida contro il Giappone al Tokyo Stadium non ha riservato grandi soddisfazioni alla compagine Sudafricana, sconfitta 1-0 per un gol di Kubo al 71?. Un avvicinamento complicato e assai accidentato a causa del Covid. E’ fatto acclarato quanto avvenuto con i casi positivi di Thabiso Monyane e Kamohelo Mahlatsi e dell’analista video Mario Masha. Una condizione che ha costretto la formazione ad affrontare la quarantena. Pertanto, la preparazione è stata ancor più ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) Un esordio difficile e complicato. Ilha iniziato ieri la propria avventura nel torneo olimpico dimaschile. La sfida contro il Giappone alStadium non ha riservato grandi soddisfazioni alla compaginena, sconfitta 1-0 per un gol di Kubo al 71?. Un avvicinamento complicato e assai accidentato a causa del. E’ fatto acclarato quanto avvenuto con ipositivi di Thabiso Monyane e Kamohelo Mahlatsi e dell’analista video Mario Masha. Una condizione che ha costretto la formazione ad affrontare la quarantena. Pertanto, la preparazione è stata ancor più ...

