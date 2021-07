Calcio: Milan. Poker di amichevoli di lusso per il Summer Tour (Di venerdì 23 luglio 2021) Il 4 agosto test col Valencia; dopo 4 giorni gara col Real Madrid MilanO - Il Milan e Chiliz hanno presentato il $ACM Fan Token European Summer Tour 2021: una serie di amichevoli estive pre - ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 23 luglio 2021) Il 4 agosto test col Valencia; dopo 4 giorni gara col Real MadridO - Ile Chiliz hanno presentato il $ACM Fan Token European2021: una serie diestive pre - ...

Advertising

Gazzetta_it : Dribbling, scatti e un bel sinistro: chi è Tete e perché può servire al #Milan - Gazzetta_it : #Milan: da #Calabria a #Kerkez, fasce sempre più giovani - acmilan : Another Saturday of football awaits us: #MilanModena at Milanello ? Un altro sabato di calcio ci aspetta ? A Milan… - ItalianKING0 : @DaRealSlimSulis @snake_miki @ZZiliani Sotto contratto con il Milan? ?? e qui si vede quanto tu segua il calcio... l… - RaiSport : #calcio Quattro amichevoli di lusso per il summer tour del #Milan, l'8 agosto c'è il #Real Leggi la news?? -