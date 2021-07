Calcio | Borriello | “Che tristezza la polemica sulla targa al ‘Maradona’”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Sono anni che questa Amministrazione, prima con il conferimento della cittadinanza onoraria a Diego del 5 luglio 2017 e poi con l’intitolazione dello Stadio del 4 dicembre del 2020, pochissimi giorni dopo la sua tragica scomparsa, ha raccontato Maradona come un uomo, un campione che è riuscito con la sua classe ad unire milioni di persone.Da giorni invece un evento per celebrare il suo ricordo è diventato motivo di divisione, contrapposizione e strumentalizzazione, anche politica. Cheed amarezza“: così in una nota l’assessore allo sport Ciro. “Unanel suo stadio è diventata un ...