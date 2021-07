Calcio a 5: Sky Sport trasmetterà la Serie A maschile e femminile per i prossimi due anni (Di venerdì 23 luglio 2021) Per i diritti tv del Calcio italiano è tempo di rivoluzioni. Dopo DAZN per il Calcio a 11 maschile e La7 per il Calcio a 11 femminile, ecco che anche il Calcio a 5 maschile e femminile trovano una nuova casa: Sky Sport. La pay-tv infatti, come annunciato dalla Divisione, diventerà il nuovo broadcaster ufficiale del futsal nostrano trasmettendo ogni settimana una gara di Serie A maschile e una gara di Serie A femminile, oltre a un magazine di approfondimento sulle realtà ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) Per i diritti tv delitaliano è tempo di rivoluzioni. Dopo DAZN per ila 11e La7 per ila 11, ecco che anche ila 5trovano una nuova casa: Sky. La pay-tv infatti, come annunciato dalla Divisione, diventerà il nuovo broadcaster ufficiale del futsal nostrano trasmettendo ogni settimana una gara die una gara di, oltre a un magazine di approfondimento sulle realtà ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Sky Calciomercato: Mancity. Kane via da Londra per 185 milioni di euro Lo riporta Sky Sport inglese, precisando che il cartellino del giocatore, in caso di passaggio ai citizens, costerebbe circa 160 milioni di sterline, ovvero 185 milioni di euro. Secondo "The Sun" l'...

Kane al City per 185 milioni Lo riporta Sky Sport inglese, precisando che il cartellino del giocatore, in caso di passaggio ai citizens, costerebbe circa 160 milioni di sterline, ovvero 185 milioni di euro.

Calcio a 5: Sky Sport trasmetterà la Serie A maschile e femminile per i prossimi due anni Per i diritti tv del calcio italiano è tempo di rivoluzioni. Dopo DAZN per il calcio a 11 maschile e La7 per il calcio a 11 femminile, ecco che anche il calcio a 5 maschile e femminile trovano una nuo ...

Kane al City per 185 milioni Daniel Levy, presidente del Tottenham, ha dato il via libera al trasferimento di a Harry Kane. L'attaccante del team londinese e della Nazionale dei Tre Leoni potrebbe andare ora al Manchester City pe ...

