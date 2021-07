Cagliari | lo stadio cambia nome | ecco come si chiamerà

(Di venerdì 23 luglio 2021)- Non più Sardegna Arena . LodelsiUnipol domus . Lo ha annunciato il presidente rossoblu Tommaso Giulini questo pomeriggio annunciando una collaborazione con ...

Advertising

CORNERNEWS24 : #Calcio - Cambia nome stadio Cagliari, da Sardegna Arena a Unipol domus Accordo decennale tra rossoblù e il gruppo finanziario - lorenzoandreat1 : RT @UnipolSai_CRP: #23luglio C. Cimbri, Group CEO Unipol, e T. Giulini, Presidente @CagliariCalcio, presentano in conferenza stampa la part… - unipoldomus : RT @UnipolSai_CRP: Dalla stagione 2021/22 #Unipol sarà Title Sponsor dello Stadio di Cagliari con un accordo decennale. La sponsorship int… - unipoldomus : RT @UnipolGroup_PR: Lo stadio di #Cagliari si chiamerà “Unipol Domus”: siglato l’accordo tra @CagliariCalcio e #GruppoUnipol che diventa pa… - CagliariCalcio : RT @UnipolSai_CRP: Dalla stagione 2021/22 #Unipol sarà Title Sponsor dello Stadio di Cagliari con un accordo decennale. La sponsorship int… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari stadio

- Non più Sardegna Arena . Lodelsi chiamerà Unipol domus . Lo ha annunciato il presidente rossoblu Tommaso Giulini questo pomeriggio annunciando una collaborazione con Unipol. L'accordo decennale prevede il nome ......Vicenza -del 24 luglio 2021 in diretta: presentazione, risultato e tabellino della prima amichevole stagionale della squadra rossoblù VICENZA - Sabato 24 luglio , alle 16, allo...Cagliari, ufficiale: la Sardegna Arena diventa Unipol Domus. Il comunicato seguito alle dichiarazioni di Giulini Dopo le dichiarazioni del presidente Tommaso Giulini, arriva anche il comunicato uffici ...Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 17.30 – La Sardegna Arena cambia nome – Si chiamerà Unipol Domus ...