Cagliari | la Sardegna Arena cambia nome | si chiamerà Unipol Domus

Il Cagliari ha annunciato che lo stadio provvisorio Sardegna Arena, che ospita le partite casalinghe dei sardi dalla stagione 2017/2018, cambierà nome come conseguenza di un nuovo accordo firmato con la società di assicurazioni Unipol. "Il Cagliari Calcio e Unipol sono lieti di comunicare la partnership che vedrà il gruppo assicurativo affiancare il Club rossoblù in qualità di title sponsor del nuovo stadio di Cagliari. L'accordo decennale prevede la title sponsorship anche sull'attuale impianto temporaneo che assumerà la denominazione di ...

