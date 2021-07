Cagliari, Dalbert: “Felice di essere qui, voglio fare tanti assist e gol”. Il video (Di venerdì 23 luglio 2021) Henrique Dalbert, nuovo acquisto del Cagliari, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club sardo per presentarsi all’ambiente rossoblù. Di seguito l’intervista versione testuale e video. “Sono Felice di essere qui al Cagliari. Ho parlato con i miei amici e mi hanno parlato bene della squadra, delle strutture e della città. Per questo ho detto sì. Sono più offensivo che difensivo, voglio aiutare la squadra a raggiungere la salvezza, ma voglio raggiungere anche qualcosa in più. Vogliamo fare una bella stagione. Nainggolan mi ha ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 luglio 2021) Henrique, nuovo acquisto del, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club sardo per presentarsi all’ambiente rossoblù. Di seguito l’intervista versione testuale e. “Sonodiqui al. Ho parlato con i miei amici e mi hanno parlato bene della squadra, delle strutture e della città. Per questo ho detto sì. Sono più offensivo che difensivo,aiutare la squadra a raggiungere la salvezza, maraggiungere anche qualcosa in più. Vogliamouna bella stagione. Nainggolan mi ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Dalbert Dalbert: "Sono molto felice di essere qui. Nainggolan mi ha parlato bene del Cagliari" Le prime parole di Dalbert da quando è un nuovo giocatore del Cagliari: ecco le dichiarazioni dell'esterno brasiliano Dalbert è un nuovo giocatore del Cagliari: ecco le sue prime parole. "Sono felice di essere qui e indossare la maglia del Cagliari. Mi hanno parlato bene della squadra e della città per questo ho ...

Dalbert: 'Cagliari? Prima ne ho parlato con Nainggolan...' PEJO - Prime parole da nuovo giocatore del Cagliari per Dalbert , ai canali ufficiali del club rossoblù direttamente dal ritiro di Pejo, dove è già al lavoro con i nuovi compagni: " Sono felice di indossare questa maglia: prima di accettare la ...

Dalbert è del Cagliari Cagliari Calcio Cagliari, ecco Dalbert: “Qui dopo aver parlato con Nainggolan” “Radja mi ha detto tante cose buone della città, della società e dell’ambiente: l’obiettivo è fare una bella stagione” ...

