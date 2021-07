Burioni insulta i non vaccinati: dovete stare chiusi a casa come i sorci. Meloni: vergognoso (Di venerdì 23 luglio 2021) Virologi che fanno battute di pessimo gusto anziché informare correttamente i cittadini. Scienziati che si schierano con toni da curva di stadio e contribuiscono all’impazzimento del dibattito pubblico. Ormai è questo il livello del dibattito pubblico sul virus che si registra in Italia e lo dimostra un post di Roberto Burioni che sta facendo molto discutere e che ha indignato molti utenti dei social. Il post di Burioni che ha fatto insorgere la rete Burioni ha scritto su twitter: “Propongo una colletta per pagare ai novax gli abbonamenti Netflix per quando dal 5 agosto saranno agli arresti domiciliari chiusi in ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 luglio 2021) Virologi che fanno battute di pessimo gusto anziché informare correttamente i cittadini. Scienziati che si schierano con toni da curva di stadio e contribuiscono all’impazzimento del dibattito pubblico. Ormai è questo il livello del dibattito pubblico sul virus che si registra in Italia e lo dimostra un post di Robertoche sta facendo molto discutere e che ha indignato molti utenti dei social. Il post diche ha fatto insorgere la reteha scritto su twitter: “Propongo una colletta per pagare ai novax gli abbonamenti Netflix per quando dal 5 agosto saranno agli arresti domiciliariin ...

Advertising

adrianobusolin : RT @SecolodItalia1: Burioni insulta i non vaccinati: dovete stare chiusi a casa come i sorci. Meloni: vergognoso - FratellidItalia : RT @SecolodItalia1: Burioni insulta i non vaccinati: dovete stare chiusi a casa come i sorci. Meloni: vergognoso - SecolodItalia1 : Burioni insulta i non vaccinati: dovete stare chiusi a casa come i sorci. Meloni: vergognoso - Lucia37603819 : RT @MinutePietro: Questo meschino personaggio che scrive e insulta milioni di italiani come un invasato qualunque, è l'uomo che da oltre un… - StevenLampMus : RT @nonkonforme: Questo meschino personaggio che scrive e insulta milioni di italiani come un invasato bimbominkia qualunque, è l'uomo che… -