Borussia Dortmund, arriva Malen per il dopo Sancho: 30 milioni al Psv (Di venerdì 23 luglio 2021) Donyell Malen è pronto a mettere in pratica un salto di qualità importante, passando dal Psv Eindhoven al Borussia Dortmund. L’esterno d’attacco olandese, rapido e abile nel dribbling, dovrà raccogliere efficacemente l’eredità di Jadon Sancho, una responsabilità certamente non semplice da gestire. Il britannico ha accettato l’offerta del Manchester United e giocherà in Premier League durante la stagione 2021/2022, aprendo la possibilità al Dortmund di accelerare la trattativa per l’acquisizione di Malen. Non solo un buon sostituito a Sancho dal punto di vista qualitativo, ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021) Donyellè pronto a mettere in pratica un salto di qualità importante, passando dal Psv Eindhoven al. L’esterno d’attacco olandese, rapido e abile nel dribbling, dovrà raccogliere efficacemente l’eredità di Jadon, una responsabilità certamente non semplice da gestire. Il britannico ha accettato l’offerta del Manchester United e giocherà in Premier League durante la stagione 2021/2022, aprendo la possibilità aldi accelerare la trattativa per l’acquisizione di. Non solo un buon sostituito adal punto di vista qualitativo, ...

Ultime Notizie dalla rete : Borussia Dortmund Sancho dal Dortmund allo United,quinquennale per lui "This is his home. This is where he belongs". E' il messaggio con il quale il Manchester United ha ufficializzato sui social l'ingaggio di Jadon Sancho, attaccante inglese, dal Borussia Dortmund. Il giocatore ha firmato un contratto quinquennale, fino al 30 giugno 2026, mentre l'operazione, secondo i media britannici, sarebbe costata ai Red Devils 73 milioni di sterline, ...

