(Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente, il giorno dopo che la BCE ha confermato le misure espansive di politica monetaria. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Sullo sfondo restano le preoccupazioni per la diffusione della variante Delta, le possibili restrizioni e le ricadute sull'economia, fattori che hanno fatto registrare ai mercati il tonfo di lunedì. Sul mercato valutario, poco mosso l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,179. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.805,5 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il ...

Ultime Notizie dalla rete : Borse europee Borsa: Europa viaggia in positivo, Milano la migliore (+0,7%) Borse europee con trend positivo nell'ultima seduta di una settimana segnata dal tonfo di lunedì sui timori della variante Delta del Covid. I listini si mostrano in ripresa anche all'indomani delle ...

Borsa Italiana Oggi 23/7/2021: Ftse Mib tonico, pochi titoli in rosso Stessa apertura dovrebbe caratterizzare anche le altre borse europee. All'indomani delle decisioni di politica monetaria della BCE, quindi, gli investitori potrebbero tenere un atteggiamento ...

Borse europee in moderato rialzo, attesa per gli indici Pmi Finanza.com Borse europee toniche, Milano inclusa (Teleborsa) - Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente, il giorno dopo che la BCE ha confermato le misure espansive di politica monetaria. Gli acquisti diffusi ...

Investire in borsa ad agosto: correzioni occasioni per comprare a sconto Il crollo registrato ieri dalle borse europee è la premessa per un agosto movimentato? Ecco cosa dicono i precedenti storici ...

