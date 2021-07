Borsa: Milano chiude in rialzo (+1,29%) (Di venerdì 23 luglio 2021) Piazza Affari termina la settimana con una seduta in rialzo. L'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,29% a 25.124 punti. . 23 luglio 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 luglio 2021) Piazza Affari termina la settimana con una seduta in. L'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,29% a 25.124 punti. . 23 luglio 2021

