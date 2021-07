Borsa: Milano +0,7%, in luce Azimut, Tenaris, Ferrari (Di venerdì 23 luglio 2021) La Borsa di Milano conferma il buon avvio con il Ftse Mib che segna un +0,7% ad un passo dai 25mila punti (24.979). A dare lo slancio al listino sono gli acquisti su Azimut (+2,1%) Leonardo (+1,61%), ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 luglio 2021) Ladiconferma il buon avvio con il Ftse Mib che segna un +0,7% ad un passo dai 25mila punti (24.979). A dare lo slancio al listino sono gli acquisti su(+2,1%) Leonardo (+1,61%), ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano +0,7%, in luce Azimut, Tenaris, Ferrari: Unicredit la migliore tra i bancari, vendite su Mediaset - ansa_economia : Borsa: Milano cauta (+0,5%), bene le banche e Atlantia. Nel giorno della Bce petroliferi in ordine sparso, auto in… - ansa_economia : Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,5%). Il Ftse Mib a 24.805 punti #ANSA - ansa_economia : Borsa: Milano perde smalto (+0,6%) con l'Europa, bene le banche. Contrastati i future Usa. In difficoltà i titoli i… - BJLiguria : Borsa: Milano in rialzo all'apertura, incrementa i guadagni - -