Bollettino Campania oggi: contagi, morti e guariti venerdì 23 luglio (Di venerdì 23 luglio 2021) Pubblicato il Bollettino sulla pandemia coronavirus nella Regione Campania aggiornato a oggi, venerdì 23 luglio. Ecco i dati più importanti e necessari per valutare l’impatto dell’emergenza in uno dei territori più colpiti dall’inizio dell’emergenza. Pubblichiamo i numeri aggiornati a oggi su contagi, guariti e morti. In particolare, nella giornata odierna, si registrano 261 nuovi contagi, 5 morti, 7.275 tamponi molecolari, 11 (-1) in terapia intensiva, 189 (+5) ricoverati negli altri reparti. ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021) Pubblicato ilsulla pandemia coronavirus nella Regioneaggiornato a23. Ecco i dati più importanti e necessari per valutare l’impatto dell’emergenza in uno dei territori più colpiti dall’inizio dell’emergenza. Pubblichiamo i numeri aggiornati asu. In particolare, nella giornata odierna, si registrano 261 nuovi, 5, 7.275 tamponi molecolari, 11 (-1) in terapia intensiva, 189 (+5) ricoverati negli altri reparti. ...

Advertising

sportface2016 : LIVE - #Covid19, i dati odierni e il bollettino in #Campania - occhio_notizie : La situazione #Covid in #Campania - PasqualeCacace5 : RT @irpiniatimes1: Coronavirus, il bollettino della Regione Campania - irpiniatimes1 : Coronavirus, il bollettino della Regione Campania - Tgyou24 : Si comunicano i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 8.00 del 23 luglio 2021. Complessivamente s… -