(Di venerdì 23 luglio 2021)perBeccegato,dell’ex campione di calcio. Non è ancora chiara la dinamica dell’, ma si ipotizza che a causa di un malore la donna abbia perso il controllo dell’auto, finendo contro un muro. Il tragicoè avvenuto a Cavaria Con Premezzo, in provincia di Varese, nella mattinata di venerdì 23 luglio 2021. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Busto Arsizio, 118 e Polizia Locale, ma nulla è servito per salvare l’87enne. Ora verranno effettuati tutti gli ...

Cavaria con Premezzo (Varese) - Incidente in auto, muore Margherita Beccegato, mamma di Alessando Billy Costacurta, ex calciatore del Milan e della Nazionale. Lo schianto è avvenuto questa mattina a Cavaria con Premezzo, centro del Basso Varesotto non lontano da Milanello e vicino a Jerago con Orago. Billy Costacurta, incidente mortale per la mamma Margherita Beccagato: la donna 87enne ha perso il controllo dell'auto. Incidente a Cavaria, tragedia in via Reginaldo Giuliani questa mattina. Vittima una donna di 87 anni, la mamma di Costacurta ...