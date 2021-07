Billy Costacurta, drammatico lutto per l’ex giocatore del Milan (Di venerdì 23 luglio 2021) Cavaria con Premezzo (Varese) - Incidente in auto, muore Margherita Beccegato, mamma di Alessando 'Billy' Costacurta, ex calciatore del Milan e della Nazionale, oggi opinionista di Sky. Lo schianto è avvenuto questa mattina poco prima delle 9.30 a Cavaria con Premezzo, centro del Basso Varesotto non lontano da Milanello e vicino a Jerago con Orago, il paese della famiglia Costacurta. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell'ordine, la donna, 87 anni, ha preso il controllo dell'auto a causa di un malore improvviso ed è andata quindi a schiantarsi contro una cancellata in ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 23 luglio 2021) Cavaria con Premezzo (Varese) - Incidente in auto, muore Margherita Beccegato, mamma di Alessando ', ex calciatore dele della Nazionale, oggi opinionista di Sky. Lo schianto è avvenuto questa mattina poco prima delle 9.30 a Cavaria con Premezzo, centro del Basso Varesotto non lontano daello e vicino a Jerago con Orago, il paese della famiglia. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell'ordine, la donna, 87 anni, ha preso il controllo dell'auto a causa di un malore improvviso ed è andata quindi a schiantarsi contro una cancellata in ...

