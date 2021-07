Beyoncé-Jay-Z | spaventoso incendio nella villa a New Orleans | le loro condizioni

Leggi su inews24

(Di venerdì 23 luglio 2021)di New Oreleans di proprietà di Jay-Z e Beyonce. Sono serviti ben 22 vigili del fuoco per domare le fiamme. Grande paura per Beyonce e Jay-Z che hanno assistito all’delladi New. A riportare la notizia ci ha pensato il New York Post. Inoltre l’è avvenuto L'articolo proviene da Inews.it.