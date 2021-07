BERLUSCONI STA CON GATES! Forza Italia Vuole Vaccini Obbligatori a Scuola. Depositato Ddl della senatrice Ronzulli (Di venerdì 23 luglio 2021) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Fonte originale: articoli di Gospa News e Quotidiano Sanità Silvio BERLUSCONI non è più un politico: è un elefante della politica che grazie alle sue migliaia di amicizie interessate ed ai compromessi storici si è sdraiato sul terreno del centrodestra facendo morire l’erba nuova che potrebbe rinascere dopo i ripetuti fallimenti proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di venerdì 23 luglio 2021) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Fonte originale: articoli di Gospa News e Quotidiano Sanità Silvionon è più un politico: è un elefantepolitica che grazie alle sue migliaia di amicizie interessate ed ai compromessi storici si è sdraiato sul terreno del centrodestra facendo morire l’erba nuova che potrebbe rinascere dopo i ripetuti fallimenti proviene da Database

Advertising

Astra_x_Aspera : ++MA QUESTA FORSE 'BAZZICAVA'(in segreto)LA CORTE D' ARCORE?++ Conoscendo quel decrepito giullare, affarista e depr… - franIII13 : @Silvio_710719 @Luky_Alfio3945 @GiancarloDeRisi Sicuramente chi sta a guardare non rischia niente ma,non metterei n… - Laura_Blixen : @Quirinale Non mi unisco al coro di #AugurialPresidente #Mattarella poiché, contro il parere del #Csm, sta permette… - Ezio_Polonara : @erretti42 Dillo a Gonde, che oggi sta col cappello in mano da Draghi invece che uscire dal governo e fare un casin… - LuigiAbbate6 : Salvini si sta rendendo conto della boiata che ha fatto ad entrare al governo con Berlusconi ?E' servito solo a far… -

Ultime Notizie dalla rete : BERLUSCONI STA La cultura della tortura, Genova 2001 è ancora qui Leggi anche Cosa è successo al G8 di Genova del 2001 e chi sono i responsabili oltre Berlusconi e ... legittima che il ripristino dell'ordine comporti qualche sacrificio nei confronti di chi sta fuori ...

Intervista a Emma Bonino: "L'invasione delle toghe in politica è un male da estirpare" Forza Italia, appena fiata viene sospettata di essere il partito degli avvocati di Berlusconi. E il ... ma tutto quello che riguarda il Parlamento in quanto tale, il Parlamento sta dimostrando di non ...

Come sta Berlusconi? Le parole del fratello Paolo MilanoToday.it Buon compleanno Massimo Boldi: 76 anni di risate Massimo Boldi età: oggi è il compleanno di uno dei volti comici per eccellenza, a cui si deve la nascita del cinepanettone ...

Ilary Blasi svela i suoi sogni per il futuro: "Vorrei condurre il Festival di Sanremo" Intervistata dal settimanale "F", diretto da Luca Dini, Ilary Blasi ha voluto parlare del suo stop di due anni dal piccolo schermo e dei suoi sogni per il futuro.

Leggi anche Cosa è successo al G8 di Genova del 2001 e chi sono i responsabili oltree ... legittima che il ripristino dell'ordine comporti qualche sacrificio nei confronti di chifuori ...Forza Italia, appena fiata viene sospettata di essere il partito degli avvocati di. E il ... ma tutto quello che riguarda il Parlamento in quanto tale, il Parlamentodimostrando di non ...Massimo Boldi età: oggi è il compleanno di uno dei volti comici per eccellenza, a cui si deve la nascita del cinepanettone ...Intervistata dal settimanale "F", diretto da Luca Dini, Ilary Blasi ha voluto parlare del suo stop di due anni dal piccolo schermo e dei suoi sogni per il futuro.