Bergamo, torna il doppio senso di marcia in via Zanica (Di venerdì 23 luglio 2021) Si chiuderà entro breve il cantiere per la messa in sicurezza e il consolidamento del ponte di via Zanica: si smantella quindi con qualche giorno d’anticipo l’ultimo degli interventi voluti nell’estate 2021 dal Comune di Bergamo per quel che riguarda la sicurezza dei ponti della circonvallazione cittadina. Già stamattina la viabilità è tornata a doppio senso di marcia, con un lieve restringimento della carreggiata. Il ponte di via Zanica è infatti il 4° intervento realizzato dall’Amministrazione in città negli ultimi 4 mesi per mettere a posto altrettanti cavalcavia: il ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 23 luglio 2021) Si chiuderà entro breve il cantiere per la messa in sicurezza e il consolidamento del ponte di via: si smantella quindi con qualche giorno d’anticipo l’ultimo degli interventi voluti nell’estate 2021 dal Comune diper quel che riguarda la sicurezza dei ponti della circonvallazione cittadina. Già stamattina la viabilità èta adi, con un lieve restringimento della carreggiata. Il ponte di viaè infatti il 4° intervento realizzato dall’Amministrazione in città negli ultimi 4 mesi per mettere a posto altrettanti cavalcavia: il ...

