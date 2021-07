Bergamo | effetto Green pass | in un giorno quasi 17mila prenotazioni per il vaccino

(Di venerdì 23 luglio 2021). Complici le nuove norme sulvarate dal governo giovedì, cresce anche nella nostra provincia l’adesione alla campagna vaccinale. Dal 6 agosto, infatti, sarà obbligatorio mostrare il certificato verde per l’accesso in bar e ristoranti al chiuso, grandi eventi, cinema, palestre e stadi. “Stiamo assistendo in queste ore – fanno sapere da Ats– a un forte incremento di. Solo oggi (venerdì, Ndr) ci sono state 16.828 nuove, di cui 3.497 nelle agende dedicate ai 12-18 anni”. Numeri in linea con l’andamento in Lombardia, dove si registra ...

E' il cosiddettoGreen pass: in Francia nei primi tre giorni dopo l'analogo annuncio fatto ... Prenotazioni quasi raddoppiate a. A Piacenza in due giorni sono aumentate da 350 a 1.000 al ...Prenotazioni quasi raddoppiate a. A Piacenza in due giorni sono aumentate da 350 a 1.000 al giorno. Come riferisce Tuttolavoro24.it Resta pero il nodo legato ai luoghi di lavoro, dove non è ...