Benzema positivo al Covid-19 | il comunicato del Real Madrid

(Di venerdì 23 luglio 2021) Brutta notizia per l’attaccante francese Karim. Il giocatore, che da ieri è tornato aper allenarsi con ildopo l’impegno con la sua Nazionale negli Europei, è risultatoal-19. Ecco ildel club spagnolo: “IlC.F. conferma che il suo giocatore, Karim, è risultatoal-19”. Adesos il giocatore dovrà stare in isolamento per alcuni giorni. Comunicado Oficial: Karim ...

Advertising

PinoMeazza : RT @RaiSport: ?? #Benzema positivo al #Covid Lo comunica il #RealMadrid in una nota senza aggiungere ulteriori dettagli - Cres666 : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? Karim Benzema è risultato positivo al Covid-19 ?? - madridist_lov3 : Benzema positivo covid ??????? - pelyao : Benzema positivo del covic - LucaParry85 : Benzema positivo al covid Ancelotti sta bestemmiando -

Ultime Notizie dalla rete : Benzema positivo

Karimè risultatoal Covid. Lo comunica il Real Madrid in una nota sul proprio sito ufficiale senza aggiungere ulteriori dettagli. L'attaccante francese, reduce dagli Europei, è rientrato ...Il recupero di, comunque, ha trasformato l'identikit tattico della squadra in attacco, la coppia di punta formata da Griezmann Giroud con Mbappé libero di tutto ha portato Giroud in ...Karim Benzema è risultato positivo al Covid. Lo comunica il Real Madrid in una nota sul proprio sito ufficiale senza aggiungere ulteriori dettagli. L'attaccante francese, reduce dagli Europei, è rient ...Problemi per il Real Madrid. Un pilastro della squadra di Ancelotti è risultato positivo al Covid-19. Si tratta di Karim Benzema, che dopo un ottimo Europeo dal punto di vista ...