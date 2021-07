Benevento, da lunedì tamponi gratuiti per i cittadini che rientrano dalle vacanze: le info (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutilunedì 26 luglio partirà la campagna di prevenzione e monitoraggio della diffusione del Covid 19, attraverso l’utilizzo di tamponi antigenici rapidi, per i cittadini residenti a Benevento che rientrano dalle vacanze trascorse nelle aree dove si registra una prevalenza della variante Delta. In particolare potranno sottoporsi allo screening gratuito organizzato dall’Ente i cittadini provenienti da Paesi come la Spagna, la Francia, il Portogallo, la Gran Bretagna, la Grecia o l’isola di Malta. I cittadini ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti26 luglio partirà la campagna di prevenzione e monitoraggio della diffusione del Covid 19, attraverso l’utilizzo diantigenici rapidi, per iresidenti achetrascorse nelle aree dove si registra una prevalenza della variante Delta. In particolare potranno sottoporsi allo screening gratuito organizzato dall’Ente iprovenienti da Paesi come la Spagna, la Francia, il Portogallo, la Gran Bretagna, la Grecia o l’isola di Malta. I...

Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento, da lunedì #Tamponi gratuiti per i cittadini che rientrano dalle vacanze: le info **… - NTR24 : Benevento, da lunedì tamponi gratuiti per i cittadini che rientrano dalle vacanze - anteprima24 : ** La corsa per palazzo Mosti, lunedì la prima di Del Mese ** - anteprima24 : ** #Pd, da Roma il primo big a sostegno di #Perifano: lunedì in città Enzo Amendola ** - frances18008072 : RT @NicoSchira: L’erede di Marco Silvestri al #Verona sarà Lorenzo #Montipò del #Benevento. Operazione in prestito con obbligo di riscatto.… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento lunedì Benevento - Da lunedì tamponi gratuiti per i cittadini che rientrano dalle vacanze nelle aree dove si registra una prevalenza della variante ... Lunedì 26 luglio partirà la campagna di prevenzione e monitoraggio della diffusione del Covid 19, attraverso l'utilizzo di tamponi antigenici rapidi, per i cittadini residenti a Benevento che ...

Nuovi orari per il Museo dei Burattini e la Piccola Biblioteca di Quartiere ... dalle ore 9:00 alle ore 14:00 domenica: dalle ore 9:00 alle ore 14:00 orari di apertura durante la XLII Edizione Benevento Città Spettacolo, in programma dal 24 al 30 agosto 2021: dal lunedì alla ...

Benevento, da lunedì tamponi gratuiti per i cittadini che rientrano dalle vacanze: le info anteprima24.it 26 luglio partirà la campagna di prevenzione e monitoraggio della diffusione del Covid 19, attraverso l'utilizzo di tamponi antigenici rapidi, per i cittadini residenti ache ...... dalle ore 9:00 alle ore 14:00 domenica: dalle ore 9:00 alle ore 14:00 orari di apertura durante la XLII EdizioneCittà Spettacolo, in programma dal 24 al 30 agosto 2021: dalalla ...