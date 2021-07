Benevento | all’ospedale San Pio innovativa tecnica chirurgica mininvasiva per isterectomia

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Continua a produrre esaltanti risultati l’impegno costante del Direttore Generale, Mario Nicola Vittorio Ferrante, per il rinnovamento del parco tecnologico e delle metodiche al servizio della mini invasività e dell’accuratezza. Nei giorni scorsi, infatti, presso il reparto di Ginecologia e Ostetricia, guidato dal Dott. Gennaro Trezza, è stato eseguito per la prima volta in Campania (ed una delle prime volte in Italia) un intervento ditotale con annessiectomia bilaterale mediante unachiamata V-notes (transVaginal Natural ...