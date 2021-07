Belen Rodriguez è felice di tornare a lavoro dopo il malore Suo figlio Santiago si gode le vacanze “da solo”

(Di venerdì 23 luglio 2021)è tornata a lavorare a poco più di 10 giorni dalla nascita della figlia Luna Marì. Entusiasta per il suo ritorno negli studi di Tu sì que vales, la showgirl ha documentato l’accoglienza ricevuta da fan e colleghi e si è detta grata per l’emozionante ritorno. Nel frattempo, il primogenitosile“da”, senza la mamma e il papà.: ilsula pochi giorni dalla nascita di Luna Marì Pochi giorni fa,...

Poi la storia d'amore con la cantante Salentina è naufragata e sempre all'interno della scuola di Amici ha conosciutoche poi è diventata sua moglie e madre del figlio Santiago. ...... la showgirl Manila Nazzaro, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento), il nuotatore Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi (ex di Dayane Mello e). In trattativa anche tre ...Conosciamo tutti Stefano De Martino per essere un noto ballerino, nato all'interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. È stato non soltanto allievo della scuola, ma poi anche un ballerino pro ...Belen Rodriguez torna nello studio di Tu si que Vales, programma da lei condotto, e quello che succede è incredibile ...