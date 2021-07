Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 23 luglio 2021 (Di venerdì 23 luglio 2021) Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air per le Puntate in onda oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 23 luglio 2021 Leggi su comingsoon (Di venerdì 23 luglio 2021) Scopriamo insieme lee le Trame delle Soap di Canale 5, Unaandis in the Air per lein onda. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 23

Advertising

folkywlls : RT @twocreatures_: voglio andare ad una serata a tema one direction e ubriacarmi mentre guardo il video di what makes you beautiful - TwBeautiful : RT @TwBeautiful: Nelle puntate italiane di BEAUTIFUL, Sally vuole incastrare Wyatt con una gravidanza, Bill ascolta i consigli di suo figli… - chiaxniall : sembrava ieri che ascoltavo per la prima volta what makes you beautiful ignara che poi sareste diventati una parte… - splendhes : RT @twocreatures_: voglio andare ad una serata a tema one direction e ubriacarmi mentre guardo il video di what makes you beautiful - etherealmoon93 : RT @twocreatures_: voglio andare ad una serata a tema one direction e ubriacarmi mentre guardo il video di what makes you beautiful -