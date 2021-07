Beautiful | anticipazioni americane | nuova guerra di potere alla Forrester

(Di venerdì 23 luglio 2021) A, come rivelano le, nel corso delle prossime puntate il personaggio di Brooke Logan, che negli ultimi tempi è stato protagonista di drammi amorosi e scontri familiari con Thomas a causa di Hope, tornerà a rivestire un ruolo dinamico e accattivante nelle dinamiche dellaCreations. Tutto partirà dal congedo di maternità di Steffy, che starà per un po' lontana dal suo lavoro e dall'azienda. A quel punto, Brooke riprenderà ad avere una valenza molto importante in ufficio e presto pianificherà una sorpresa inaspettata per Ridge e organizzerà un servizio fotografico. Quando, però, ...

Advertising

infoitcultura : Beautiful anticipazioni oggi, 23 luglio: Flo chiede aiuto a Wyatt! - infoitcultura : Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 23 luglio: Steffy incontra il dottor Finnegan - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni italiane: SALLY SPECTRA, l’ultima sfuriata di KATIE - infoitcultura : BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di sabato 24 luglio 2021 - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 24 luglio: Steffy in coma per colpa di Bill. Sally vuole farsi mettere incinta da Wyatt -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful anticipazioni

... il cattivo di Brave andincaricherà lo scagnozzo Salih Turhan (Okday Korunan) di uccidere il 'nemico', ma nell'attentato che verrà organizzato finirà per essere coinvolta anche la figlia ...Ledella soap turca Love is in the air in onda subito dopo Brave and, con la bellissima coppia di Hande Erçel e Kerem Bürsin , nelle puntate da Lunedì 26 luglio a Venerdì 30 ...Nelle puntate Usa di Beautiful, Quinn Fuller dichiara guerra a Eric Forrester, mentre Steffy fa la conoscenza di Jack Finnegan, il padre di Finn ...In che modo Tahsin Korludag (Tamer Levent) cercherà di sbarazzarsi definitivamente di Cesur Alemdaroglu (Kivanç Tatlitug) una volta che scoprirà che è ...