Beautiful, anticipazioni americane: arriva il papà di Finn (Di venerdì 23 luglio 2021) Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano un matrimonio a sorpresa e l'ingresso di due nuove personaggi, destinati a scombussolare gli equilibri della famiglia Forrester. Dalle trame delle puntate che andranno in onda dal 26 al 30 luglio in America si evince che John Finnegan e Steffy Forrester decideranno di sposarsi poco prima dell'arrivo dei genitori del giovane dottore. Ma il padre del giovane dottore arriverà prima del previsto. Che cosa accadrà tra lui e il figlio? A rivelarlo ci penserà l'attore che è stato scelto per vestire i panni del padre di Finn. Infine, la mossa di Quinn Fuller farà ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 23 luglio 2021) Lediannunciano un matrimonio a sorpresa e l'ingresso di due nuove personaggi, destinati a scombussolare gli equilibri della famiglia Forrester. Dalle trame delle puntate che andranno in onda dal 26 al 30 luglio in America si evince che Johnegan e Steffy Forrester decideranno di sposarsi poco prima dell'arrivo dei genitori del giovane dottore. Ma il padre del giovane dottore arriverà prima del previsto. Che cosa accadrà tra lui e il figlio? A rivelarlo ci penserà l'attore che è stato scelto per vestire i panni del padre di. Infine, la mossa di Quinn Fuller farà ...

