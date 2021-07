Beach volley, World Tour 2021 Sofia. Bianchin/Scampoli già ai quarti di finale! (Di venerdì 23 luglio 2021) Doppia vittoria e quarti di finale già in tasca per Michela Scampoli e Margherita Bianchin nella prima giornata di gare del torneo 1 stella di Beach volley a Sofia in Bulgaria. La coppia azzurra ha vinto con facilità il proprio girone e non è stata fortunatissima nel sorteggio che le metterà di fronte ad una coppia con buone qualità nel quarto di finale in programma domani. Nella sfida di semifinale del girone Scampoli/Bianchin hanno superato con un secco 2-0 (21-12, 21-15) le padrone di casa Racheva/Stanchulova che poi si sono ritirate dal torneo. Stesso ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) Doppia vittoria edi finale già in tasca per Michelae Margheritanella prima giornata di gare del torneo 1 stella diin Bulgaria. La coppia azzurra ha vinto con facilità il proprio girone e non è stata fortunatissima nel sorteggio che le metterà di fronte ad una coppia con buone qualità nel quarto di finale in programma domani. Nella sfida di semifinale del gironehanno superato con un secco 2-0 (21-12, 21-15) le padrone di casa Racheva/Stanchulova che poi si sono ritirate dal torneo. Stesso ...

Advertising

enofa88 : RT @GiuseManfredi: Una grandissima emozione, la nostra Paola Egonu portabandiera del Cio. Un orgoglio per la pallavolo e per tutto lo sport… - stefanoservadei : @TeresaBellanova @matteorenzi Caspita pensavo che avreste fatto il doppio misto a beach volley. Ahahahaha ahahahaha… - EliElielba : RT @GruppoBPER_PR: #Bellaria, sulla #sabbia del Polo Est Village (Via Alfonso Pinzon) altri tre giorni di grande #BeachVolley!???? #BPERBanca… - tendinito : RT @GiuseManfredi: Una grandissima emozione, la nostra Paola Egonu portabandiera del Cio. Un orgoglio per la pallavolo e per tutto lo sport… - crotoneok : ? Il Beach Volley delle Nazionali approda a Cirò Marina -