Beach volley, Campionato Italiano 2021. Mazzulla/Lo Re in main draw! Tutti i risultati delle qualificazioni (Di venerdì 23 luglio 2021) Una vittoria senza problemi e main draw raggiunto per la coppia più attesa delle qualificazioni della quinta tappa del Campionato Italiano di Beach volley Serie Nazionale a Cirò Marina. Nellina Mazzulla e Graziella Lo Re tornano dunque in un main draw del Campionato Italiano e da domattina saranno in campo con tutte le rivali più attese. In campo maschile ritirati Lancellotti/Bertoli, a sorpresa Pizzileo/Pizzileo hanno messo fuori dalle qualificazioni i giovani Hanni/Fusco, reduci dal ...

