Basket 3×3 oggi, Olimpiadi Tokyo: orari partite Italia, tv, programma, streaming (Di sabato 24 luglio 2021) L’Italia femminile di Basket 3×3 farà il proprio esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2021 oggi affrontando Mongolia e Francia. Le azzurre scenderanno in campo sabato 24 luglio alle ore 10.30 Italiane (le ore 17.30 in Giappone) contro la Mongolia. A seguire, alle 14.25 Italiane (21.25 locali) la seconda sfida di giornata contro la Francia. Rae Lin D’Alie e compagneinizieranno oggi la loro corsa alla conquista di un posto nei playoff olimpici. La formula del torneo vede le otto squadre partecipanti inserite nello stesso girone e si sfidano nei primi tre giorni e ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) L’femminile di3×3 farà il proprio esordio alledi2021affrontando Mongolia e Francia. Le azzurre scenderanno in campo sabato 24 luglio alle ore 10.30ne (le ore 17.30 in Giappone) contro la Mongolia. A seguire, alle 14.25ne (21.25 locali) la seconda sfida di giornata contro la Francia. Rae Lin D’Alie e compagneinizierannola loro corsa alla conquista di un posto nei playoff olimpici. La formula del torneo vede le otto squadre partecipanti inserite nello stesso girone e si sfidano nei primi tre giorni e ...

Advertising

FuoriRosaTV : Forza Ragazzi!! PS Basket 3 vs 3 e sopratutto ciclismo sono quelli che seguirò con piu passione in questa giornata - Rembambit : @ZIROMELULTIMO Sì 3 o 4 non cambia molto. Siete seduti su dei banchi. Nella bio ricordo 'mi piace il basket' o una… - tripps42 : #Tokyo2020 Domenica 25 luglio le gare non finali sono: Pallavolo uomini ITA-RUS ore 2:00-3:45 Pallanuoto uomini I… - _Kanmuru : Il 3 v 3 di basket sarà spettacolo puro - OhWhatFun__ : RT @VlLL4R: 25/07 2.00 Pallavolo femminile: Russia - Italia 3.00 Pallanuoto maschile: Sudafrica - Italia 3.30 Nuoto 400m 3.45 Basket 3x3 F… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket 3×3 Gli azzurri a Tokyo: è record con 384 atleti, ecco chi sono e da chi dobbiamo aspettarci medaglie importanti ... infine 1 medaglia d'oro negli Europei su pista, oltre a 1 argento e 2 bronzi, e 2 argenti e 3 bronzi nei Mondiali, sempre su pista. L'Italia maschile nel basket torna ad un'Olimpiade dopo 17 anni e ...

Real basket tra presente e futuro tempo di nuovi progetti in casa Real Basket dopo i grandi risultati conseguiti. Il sodalizio cestistico presieduto da Alessandro Bazan si è appena laureato campione regionale di basket 3 vs. 3 under 16; i classe 2006 Adriano Bazan, Mattia Farruggia, Daniele Gentile, Antonio Palermo e il classe 2005 Marco Segretario hanno sconfitto

... infine 1 medaglia d'oro negli Europei su pista, oltre a 1 argento e 2 bronzi, e 2 argenti ebronzi nei Mondiali, sempre su pista. L'Italia maschile neltorna ad un'Olimpiade dopo 17 anni e ...tempo di nuovi progetti in casa Realdopo i grandi risultati conseguiti. Il sodalizio cestistico presieduto da Alessandro Bazan si è appena laureato campione regionale divs.under 16; i classe 2006 Adriano Bazan, Mattia Farruggia, Daniele Gentile, Antonio Palermo e il classe 2005 Marco Segretario hanno sconfitto