Bagnai, Borghi, Siri e gli altri leghisti che protestano contro il (loro) governo: «No Green pass obbligatorio» (Di venerdì 23 luglio 2021) Mentre i ministri della Lega, riuniti a Palazzo Chigi, davano il via libera al decreto Covid che rende obbligatorio il Green pass per l'accesso a svariate attività, una decina di rappresentanti del Carroccio a Palazzo Madama e a Montecitorio, si organizzavano per scendere in piazza contro la decisione presa del governo che essi stessi sostengono. Un cortocircuito istituzionale? Il leader del partito, Matteo Salvini, non ha richiamato all'ordine i suoi parlamentari. Stare nella maggioranza e protestare contro la maggioranza: è l'equilibrio che consente alla Lega di gestire ministeri ...

