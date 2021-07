Azmoun può arrivare in Italia | offerta allo Zenit San Pietroburgo dal club di Serie A

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 24 luglio 2021) Sardarpuò essere davvero il colpo a sorpresa della sessione estiva di calciomercato. L'attaccante iraniano, riporta Sky Sport, è finito nel mirino della Roma, con Mourinho che lo ritiene il primo obiettivo per il reparto offensivo. Sull'attaccante - in passato a lungo accostato anche al Napoli - c'è anche l'interesse del Bayer Leverkusen: iltedesco è pronto a offrire 18 milioni di euro. In attesa della risposta dello, la Roma offre contropartite tecniche nell'affare più un conguaglio economico. Ilrusso deciderà presto se vendereo meno.