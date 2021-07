Automobilista investe ragazzino in bicicletta e fugge | la rabbia del padre

(Di venerdì 23 luglio 2021) Non presta soccorso e si allontana dal luogo dell'incidente: undi 15 anni è stato investito da un'auto a Pontevico lungo la strada Palazzina, all'incrocio con via Feroldi. E' accaduto ...

Non presta soccorso e si allontana dal luogo dell'incidente: un ragazzino di 15 anni è stato investito da un'auto a Pontevico lungo la strada Palazzina, all'incrocio con via Feroldi. E' accaduto ...L'automobilista, 25enne, residente a Piverone, è stato ritenuto colpevole di fuga e omissione di soccorso, lesioni e falso ideologico, proprio in relazione all'incidente stradale avvenuto poche ore ...Investe un ciclista e scappa: pirata della strada rintracciato in una Stazione carabinieri mentre denuncia un (falso) incidente: «Ho investito un cinghiale». Pirata della strada a Ivrea I Carabinieri .... L'automobilista, 25enne, residente a Piverone, è stato ritenuto colpevole di fuga e omissione di soccorso, lesioni e falso ideologico ...