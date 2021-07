(Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti( Na) – Il grave incidente che ha coinvolto un bus,to ieri mattina in uno stabilimento balneare di, nel quale è morto l’autista, Emanuele Melillo, di appena 33enne, e sono rimasti feriti 23 feriti, si è verificato nei pressi della caserma della Guardia di Finanza che è dotata di un sistema disorveglianza. Pochi secondi di, catturate da unacamera disorveglianza che potrebbero risultare fondamentali per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Intanto appare particolarmente difficoltosa la rimozione ...

Advertising

rtl1025 : ?? #Capri, autobus precipita a #MarinaGrande, ci sono feriti, uno sarebbe in condizioni gravi. - fanpage : Era sposato e la moglie era incinta. Emanuele potrebbe essere stato colto da infarto. - anteprima24 : ** Autobus precipita a #Capri, le immagini dell’#Incidente (#Video) ** - marcoranieri72 : RT @fanpage: Era sposato e la moglie era incinta. Emanuele potrebbe essere stato colto da infarto. - Maryeterngif1 : Capri, autobus precipita a Marina Grande: un morto e 23 feriti - FATTI NOTIZIE SULLA TUA CITTA… -

Ultime Notizie dalla rete : Autobus precipita

Il volo di 6 metri del bus Diversi testimoni che si trovavano poco distante dal luogo dell'incidente hanno riferito di aver visto l'arancione poggiarsi letteralmente alla ringhiera in ferro ...... 'Soddisfatti per alcune nostre richieste accolte: nessun divieto per i viaggi su treni, aerei e, nessun obbligo per lavoratori, giovani e studenti, rinvio a settembre di eventuali ...Bus precipitato a Capri, il racconto dei testimoni. Anche ieri, giovedì 22 luglio, ce n’erano una quindicina in acqua quando a un tratto dalla strada di Marina Grande è venuto ...I turisti: «Pensavano fosse crollato il costone roccioso». I momenti dei primi soccorsi e la paura di una madre: «Sembrava l’inferno» ...