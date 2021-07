Aurora Ramazzotti, che retroscena: cena con Naomi, Cicciolina e Zorzi – FOTO (Di venerdì 23 luglio 2021) Su richiesta dei propri fan, Aurora Ramazzotti ha rivelato un retroscena che vede coinvolti lei, Tommaso Zorzi, la top model Naomi Campbell e la pornostar Cicciolina. Scopri di cosa si tratta. Aurora Ramazzotti è raggiante, e condivide con i suoi fan i dettagli del suo prossimo programma in onda da settembre, che si chiamerà “Mistery L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Su richiesta dei propri fan,ha rivelato unche vede coinvolti lei, Tommaso, la top modelCampbell e la pornostar. Scopri di cosa si tratta.è raggiante, e condivide con i suoi fan i dettagli del suo prossimo programma in onda da settembre, che si chiamerà “Mistery L'articolo proviene da Inews.it.

CorneliaHale94 : Eros Ramazzotti che canta Aurora (E perché i miei non mi hanno chiamato Aurora?) ???????? #techetechete - CouchPotato7 : Chissà se aurora Ramazzotti di tanto in tanto canta le vecchie canzoni del padre #techetechete - infoitcultura : Aurora Ramazzotti sta male, lo ha fatto senza sosta: “Sto contando i giorni…” - Teresa00962335 : @ohmyyblanchett Mah.. A me non pare nemmeno normale, che una persona scriva un messaggio del genere a nessuno, sono… - Tumistocle : RT @ohmyyblanchett: ma aurora ramazzotti tutto apposto???? -