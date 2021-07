Auguri a Sergio Mattarella | il presidente amato dagli italiani | oggi compie 80 anni

(Di venerdì 23 luglio 2021)80. Forse non tutti sanno che ildella Repubblica tantoè meridionale. E’ nato a Palermo il 23 luglio 1941. Nella sua carriera accademica ha insegnato Diritto parlamentare presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo fino al 1983, quando è stato eletto per il prima volta alla Camera dei Deputati. Dal luglio 1987 al 1989 è stato Ministro dei Rapporti con il Parlamento, successivamente nominato Ministro della Pubblica Istruzione. Dall’ottobre 1998 è stato ...

Quirinale : Sono molto grato alle concittadine e ai concittadini che oggi hanno voluto cortesemente rivolgermi - con lettere, m… - Coninews : Da #Tokyo2020 il videomessaggio di auguri dell'#ItaliaTeam per il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ch… - chetempochefa : Auguri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che oggi compie 80 anni ???? - acamilli : RT @Quirinale: Sono molto grato alle concittadine e ai concittadini che oggi hanno voluto cortesemente rivolgermi - con lettere, mail e sui… - DiabolMark : RT @Quirinale: Sono molto grato alle concittadine e ai concittadini che oggi hanno voluto cortesemente rivolgermi - con lettere, mail e sui… -

Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia - Città della Pieve e presidente della Cei, nel messaggio inviato al presidente della Repubblica,Mattarella, in occasione del suo 80° compleanno. " ...Con questo breve messaggio, pubblicato sulla sua pagina Instagram, l'ex ministra della salute Giulia Grillo (Movimento 5 Stelle) fa glial capo dello Stato,Mattarella, per i suoi 80 ...Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie 80 anni. Il Capo di Stato è nato infatti a Palermo il 23 luglio 1941.ROMA - "Tanti auguri al Presidente Mattarella. Buon compleanno per i suoi 80 anni". Con questo breve messaggio, pubblicato sulla sua pagina Instagram, ...