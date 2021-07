Atletico Madrid, Kondogbia positivo al Covid-19 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tramite nota ufficiale, L’Atletico Madrid ha comunicato che l’ex Inter, Geoffrey Kondogbia, è risultato positivo al Covid-19 e messo subito in isolamento presso la sua abitazione. Questo il comunicato del club spagnolo: “La nostra squadra, lo staff tecnico e i membri della spedizione sono stati sottoposti a test antigenici venerdì mattina in vista del viaggio a El Burgo de Osma, dove affronteremo il Numancia nella nostra prima amichevole dell’estate. Tutti i test sono risultati negativi. Tuttavia, Geoffrey Kondogbia è stato sottoposto a un ulteriore test PCR poiché aveva intenzione di ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 luglio 2021) Tramite nota ufficiale, L’ha comunicato che l’ex Inter, Geoffrey, è risultatoal-19 e messo subito in isolamento presso la sua abitazione. Questo il comunicato del club spagnolo: “La nostra squadra, lo staff tecnico e i membri della spedizione sono stati sottoposti a test antigenici venerdì mattina in vista del viaggio a El Burgo de Osma, dove affronteremo il Numancia nella nostra prima amichevole dell’estate. Tutti i test sono risultati negativi. Tuttavia, Geoffreyè stato sottoposto a un ulteriore test PCR poiché aveva intenzione di ...

