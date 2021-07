Atletico Madrid, Kondogbia è positivo al Covid (Di venerdì 23 luglio 2021) Un nuovo caso di Covid coinvolge il precampionato europeo. Geoffrey Kondogbia è risultato positivo al coronavirus. Il centrocampista centrafricano ex Inter è gia stato posto in isolamento “nel rigoroso rispetto dei protocolli delle autorità sanitarie“, come si legge nella nota dell’Atletico Madrid. Il resto della squadra è risultata negativa. Nell’ultima stagione l’ex Inter è sceso in campo in trenta occasioni. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021) Un nuovo caso dicoinvolge il precampionato europeo. Geoffreyè risultatoal coronavirus. Il centrocampista centrafricano ex Inter è gia stato posto in isolamento “nel rigoroso rispetto dei protocolli delle autorità sanitarie“, come si legge nella nota dell’. Il resto della squadra è risultata negativa. Nell’ultima stagione l’ex Inter è sceso in campo in trenta occasioni. SportFace.

