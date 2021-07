Atletica, Olimpiadi Tokyo: Kariem Hussein squalificato nove mesi per doping (Di venerdì 23 luglio 2021) Siamo sempre più vicini all’apertura di questa edizione delle Olimpiadi di Tokyo e a tenere banco non sono solo i casi positivi al Covid-19. E’ notizia di queste ultime ore, infatti, la squalifica di nove mesi dello svizzero Kariem Hussein, che avrebbe dovuto competere in Giappone nei 400 metri ostacoli. Un controllo effettuato sul 32enne ha evidenziato la presenza di uno stimolante, come confermato dal Comitato olimpico rossocrociato: “La presenza di sostanze proibite, quali il nikethamide e l’N-etilnicotinamide, ha portato alla sospensione in vigore dal 16 luglio 2021“, è stato precisato ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) Siamo sempre più vicini all’apertura di questa edizione delledie a tenere banco non sono solo i casi positivi al Covid-19. E’ notizia di queste ultime ore, infatti, la squalifica didello svizzero, che avrebbe dovuto competere in Giappone nei 400 metri ostacoli. Un controllo effettuato sul 32enne ha evidenziato la presenza di uno stimolante, come confermato dal Comitato olimpico rossocrociato: “La presenza di sostanze proibite, quali il nikethamide e l’N-etilnicotinamide, ha portato alla sospensione in vigore dal 16 luglio 2021“, è stato precisato ...

