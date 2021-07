Astenia | 3 rimedi naturali contro stanchezza e mancanza di energia

Leggi su dilei

(Di venerdì 23 luglio 2021) Cause L’è una sensazione die debolezza generale associata alla perdita di forza muscolare e a unadigeneralizzata. La paroladeriva dal greco asthenes, che significa proprio “privo di forza”: in caso di, ciò che si prova è proprio una riduzione della forza fisica e mentale e una ridotta resistenza alla fatica. In genere l’si distingue dalla normaleperché non si risolve con il riposo e non si manifesta in seguito a sforzi fisici intensi. Sebbene l’non abbia ...