Assolto il camionista che si scontrò con Zanardi L’ira della famiglia | “Decisione amara e incomprensibile”

(Di venerdì 23 luglio 2021) Nessun responsabilità colposa può essere attribuita all’autista che il 19 giugno 2020 era alla guida del camion con cui sil’ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico Alexmentre con la sua handbike percorreva la strada provinciale 146 tra San Quirico d’Orcia e Pienza, in provincia di Siena, in occasionestaffetta di solidarietà ‘Obiettivo Tricolore’ promossa da atleti disabili Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Siena, Ilaria Cornetti, ha accolto la richiesta di archiviazione con cui il 26 aprile scorso il procuratore capo di Siena, Salvatore Vitello, e il sostituto procuratore Serena ...

Advertising

Nutizieri : Incidente Alex Zanardi, assolto il camionista: nessuna responsabilità colposa - homersimo : - infoitinterno : Incidente Zanardi: assolto il camionista - anna_annie12 : RT @anna_annie12: Incidente Zanardi: assolto il camionista - anna_annie12 : Incidente Zanardi: assolto il camionista -

Ultime Notizie dalla rete : Assolto camionista

BolognaToday

SENTENZA DI ASSOLUZIONE La richiesta di archivazione presentata nello scorso aprile dal procuratore capo di Siena, Salvatore Vitello, e dal sostituto procuratore Serena Menicucci, titolari dell'...Sulnon può essere attribuita nessuna responsabilità colposa . Marco Ciacci , 45enne di Castelnuovo Berardenga (Siena) era indagato per il reato di lesioni colpose gravissime: l'incidente ...A prevalere è stata la tesi della difesa, che ha provato a dimostrare come la manovra dell’ex pilota di Formula 1 sia arrivata prima del lieve superamento – inferiore ai 40 centimetri – della mezzeria ...Il camionista che travolse Alex Zanardi non ha colpe nell'incidente in cui l'ex pilota e campione paralimpico rimase gravemente ferito: per questo il gip di Siena ...