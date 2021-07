ASCOLTITV 22 LUGLIO 2021 | DOC 13 | 1% | PAOLO BORSELLINO 10% | A RACCONTARE COMINCIA TU 7 | 4% | IL GREEN PASS TRA RAI1 19 | 8% | RETE4 E LA7

(Di venerdì 23 luglio 2021) ASCOLTI TV 22· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – x M E D I A S E T24 – xPT – x Tg1 ore 8 – 1046 21.36UnoMattina Estate – 853 19.19Dedicato – 838 18.12Don Matteo – 977 13.87Don Matteo – 1670 14.54Tg1 – 3120 22.53Pranzo è Servito – 1438 12.22Paradiso delle Signore (R) – 1090 11.17Estate in Diretta – 1211 13.62Tg1 Economia – xEstate in Diretta – 1697 17.86Conf. Stampa Draghi – 2736 19.79Reazione a Catena – xTg1 – 3624 22.59TecheTecheTe – 2741 15.07Doc: Nelle Tue Mani – 2187 12.16 + 1993 14.11 1045 9.97 + 1020 11.79 162 8.17 + 154 9.37 1611 15.89 + 1409 18.37Cose Nostre – 500 7.77 Tg5 ore 8 – 992 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : #ASCOLTITV LUGLIO

Ecco gli appuntamenti in prima serata per giovedi 222021: voi cosa guarderete? Secondo voi chi si aggiudicherà la gara #? Fatecelo sapere che commenteremo insieme a voi dalle 10 su Radiostonata.com con #by Radiosoap . Ogni ...Ecco gli appuntamenti in prima serata per martedi 202021: voi cosa guarderete? Secondo voi chi si aggiudicherà la gara #? Fatecelo sapere che commenteremo insieme a voi dalle 10 su Radiostonata.com con #by Radiosoap . Ogni ...Ascolti tv 22 luglio 2021: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ...Mediaset è pronta a lanciare una nuova serie tv che, si spera, possa rialzare gli ascolti tv molto deludenti delle scorse settimane.