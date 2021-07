Ascolti tv | Doc – Nelle tue mani vince la serata televisiva dal 22 luglio

(Di venerdì 23 luglio 2021) Ladel 22è stata vinta da Doc –tue, in replica, su Rai 1. Il medical drama nostrano con Luca Argentero ha appassionato 2.083.000 di telespettatori registrando il 13.1% di share. In attesa della seconda stagione, la fiction sulle vicende del Dottor Andrea Fanti continuano a ottenere un buon … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Teleblogmag : #docnelletue mani vince ancora la prima serata #Ascoltitv

Siamo reduci da una stagione in cui in Italia una serie generalista, ". Nelle tue mani", ha fattoaltissimi, che nessuno avrebbe pronosticato. Cosa analoga per altre serie come "Lolita ...Tv 22 luglio 2021. In prima serata su Rai1 la replica diNelle Tue Mani ha registrato una media di 2.083.000 spettatori pari al 13,1% di share. Su Canale 5 Paolo Borsellino 1.434.000 (10%).Ascolti Tv 22 luglio 2021. In prima serata su Rai1 la replica di Doc Nelle Tue Mani ha registrato una media di 2.083.000 spettatori pari al 13,1% di share.Rai1, Doc - Nelle tue mani: 2.187.000 spettatori (share 12,16%) il primo episodio e 1.993.000 spettatori (share 14,10%) il secondo episodio. Canale 5, Paolo Borsellino: 1.434.000 ...