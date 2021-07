Ascolti tv 22 luglio 2021 | Luca Argentero davanti a Borsellino e alla Carrà

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 23 luglio 2021)tv: la replica della fiction di Rai1 vince la serata Anche se in replica, la fiction Doc – Nelle tue mani consu Rai1 continua a piacere, tant’è che ieri sera ha registrato il 13,1% di share media con 2,083 milioni di telespettatori, vincendo la classifica deglitv delle reti generaliste. Seconda posizione per il film Paolosu Canale5 con il 10,05% e 1,433 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa la stessa rete aveva portato a casa il 12,2% e 2,1 milioni con la pellicola Nove lune e mezza. Medaglia di bronzo per il programma, sempre in replica, A raccontare ...