Arte | omaggio a Lucio Amelio alla Reggia di Caserta

(Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Un evento per ricordare: lunedì 26 luglio “Un’Estate da Re. La grande musicadi”, la rassegna della Regione Campania, promossa e organizzata dSCABEC, dedica una serata-spettacolo al gallerista e intellettuale che, all’indomani del sisma dell’80, richiamò a Napoli i nomi più importanti dell’contemporanea internazionale per una operazione di ricostruzione culturale dcatastrofe. Nasce così Terrae Motus, la collezione, oggi...

(ANSA) - NAPOLI, 23 LUG - Un evento per ricordare Lucio Amelio: lunedì 26 luglio "Un'Estate da Re. La grande musica alla Reggia di Caserta", la rassegna della Regione Campania, promossa e organizzata ...