Arresto cardiaco dopo prima dose del vaccino Pfizer | ex concorrente di Amici ricoverato

(Di venerdì 23 luglio 2021) Uno degli ex concorrenti didi Maria De Filippi, Santo Giuliano, ha un5 giorniladi. Ecco il video che fa commuovere i social. L’exdidi Maria De Filippi, Santo Giuliano, accusa ieri un maloreladel. E’ lui stesso a confermare la notizia in una storia sul suo profilo Instagram dicendo: “A distanza di cinque giorni dalla...

"A distanza di cinque giorni dalla prima dose mi sono ritrovato in un ospedale con un" racconta il ballerino - . Hanno capito che c'era un'infiammazione al cuore e tutto questo è ...INDICE RT 1.26 VIDEO MONITORAGGIO ISS / "Situazione si complica, correre con vaccini" " Parlammo del ritrovamento del suo corpo, della morte per probabile, del sequestro dell'eroina ...Uno degli ex ballerini di Amici Santo Giuliano, ha un arresto cardiaco 5 giorni dopo il vaccino. Ecco il video che fa commuovere i social.Momenti difficili per un'ex allievo ballerino di Amici. Il suo racconto shock su Instagram ha lasciato tutti senza parole: cos'è successo ...