“Arresto cardiaco” 5 giorni dopo il vaccino | il dramma del volto noto della Tv

(Di sabato 24 luglio 2021) Anni fa ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi nel ruolo di ballerino. E da quel momento in poi è diventato un ballerino affermato. Stiamo parlando di Santo Giuliano. Questiperò è finito in ospedale inla prima dose delanti – Covid. E’ stato lui stesso a rivelarlo in un lungo video pubblicato su Instagram: “A distanza di cinquedalla prima dose mi sono ritrovato in un ospedale con un…”, ha postato. L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha rivelato di aver avuto la certezza ...

Ultime Notizie dalla rete : Arresto cardiaco

Il ballerino Santo Giuliano , l'ex amato volto di Amici di Maria , ha raccontato la sua drammatica testimonianza su Instagram dopo la prima dose del vaccino Pfizer: "Ho avuto un arresto cardiaco". Ex ballerino di Amici di Maria in arresto cardiaco dopo il vaccino "A distanza di cinque giorni dalla prima dose" , scrive, "mi sono ritrovato in un ospedale con un arresto cardiaco"...