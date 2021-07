Arisa, primo piano e sguardo ammaliante: ma l’occhio cade lì (Di venerdì 23 luglio 2021) Arisa lascia tutti incantati con un primo pian ammaliante e seducente: i fan però buttano l’occhio da un’altra parte: “Sei bella sempre” Rosalba Pippa all’anagrafe, il pubblico italiano la conosce… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 23 luglio 2021)lascia tutti incantati con unpiane seducente: i fan però buttanoda un’altra parte: “Sei bella sempre” Rosalba Pippa all’anagrafe, il pubblico italiano la conosce… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

ilSimoPole : Al maschile purtroppo non lo abbiamo, vi direi Tiziano Ferro ma ormai non è new gen, forse anche Arisa non è propri… - CronacaSocial : Qui era una bambina al suo primo giorno di scuola, ma oggi è una delle cantanti italiane più amate. Guardate bene l… - TaniK72 : @sal_lounpo ciao @ARISA_OFFICIAL per favore puoi posticipare la tua esibizione del primo agosto? ?????? - sal_lounpo : Appena scoperto che nel mio paese viene a cantare Arisa il primo agosto MA io scendo il 6 ?? -