Arisa, la cantante si confessa “Sono un po’ delusa” (Di venerdì 23 luglio 2021) La cantante Arisa si lascia andare ad una lunga confessione ai microfoni radiofonici di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@Arisamusic) La cantante Arisa si appresta a tornare sul piccolo schermo con Amici, il talent di Mediaset, dove la rivedremo assieme a tutti i professori del talent della scorsa edizione. Ma in questi giorni si è lasciata andare ad una lunga confessione ai microfoni della trasmissione radiofonica “Facciamo finta che…”, condotto dal presentatore ... Leggi su formatonews (Di venerdì 23 luglio 2021) Lasi lascia andare ad una lunga confessione ai microfoni radiofonici di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@music) Lasi appresta a tornare sul piccolo schermo con Amici, il talent di Mediaset, dove la rivedremo assieme a tutti i professori del talent della scorsa edizione. Ma in questi giorni si è lasciata andare ad una lunga confessione ai microfoni della trasmissione radiofonica “Facciamo finta che…”, condotto dal presentatore ...

Advertising

AversaMattei : Il Premio Bianca d’Aponte è ormai un appuntamento storico per le nostre hostess e i nostri steward, l’edizione n.16… - euxjt99 : RT @iPhaele: Adoro Arisa e la sua #Psyco. Rischiosa, nuova per lei e per quello che si sente oggi in radio e senza la formula 'affitta un r… - iPhaele : Adoro Arisa e la sua #Psyco. Rischiosa, nuova per lei e per quello che si sente oggi in radio e senza la formula 'a… -