Argentina | da oggi chi si identifica come “non binario” sui documenti avrà una “x”

xXMaverick7Xx : @AAlciato Ancora oggi il Capitano dell'Argentina Campione d'America è un giocatore senza contratto nè squadra di cl… - aephroditea : oggi siamo ufficialmente entrati nell'arc dei kghn di nuovo insieme nella nazionale giapponese, di iwazumi preparat… - Robbobik : @giuseppe_concas @MarcoS20051817 @Pepe_Martinez_8 È un argomento storico ricco in letteratura. Certo che si è parla… - THROVGHTH3DARK : RT @yume_lovesJuzo: ??IMPORTANTISSIMO VITALE, FATE GIRARE?? cercasi ragazza quattordicenne che oggi, giovedì 22 luglio, si è recata alla Fe… - D3FENCVLESS : RT @yume_lovesJuzo: ??IMPORTANTISSIMO VITALE, FATE GIRARE?? cercasi ragazza quattordicenne che oggi, giovedì 22 luglio, si è recata alla Fe… -

Ultime Notizie dalla rete : Argentina oggi

Servizio Informazione Religiosa

... seguita da Islanda, Afganistan, Emirati Arabi Uniti, Algeriae dopo pochi minuti anche ... nonostante i timori per l'aumento dei contagi (che ha spinto alcune delegazioni a portaresolo ...dell'Apss Antonio Ferro ha nominatodue nuovi direttori di struttura complessa per gli ... Gabriela Andrea Clementi è nata nel 1971 in. Si è laureata in medicina e chirurgia all'...German Pezzella si sta ancora godendo le vacanze dopo la vittoria dell'Argentina in Coppa America e per il difensore viola, in scadenza al 2022, si accende l'interesse dell'Atalanta ...Torna a Milano Wanda Nara che ruba la scena al Duomo con un nuovo scatto postato su Instagram e dato così in pasto ai suoi followers ...